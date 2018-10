D’Serie "Krieg der Träume" weist eng Welt, déi am Chaos ënnergeet, mee an där gläichzäiteg néi Weeër entstinn.

Nei Serie op der Télé "Krieg der Träume" (25.10.2018) D’Serie "Krieg der Träume" weist eng Welt, déi am Chaos ënnergeet, mee an där gläichzäiteg néi Weeër entstinn.

Mat dobäi sinn och ënner anerem déi Lëtzebuerger Schauspiller Luc Feit oder den André Jung. Nieft Däitschland a Frankräich hu se och zu Lëtzebuerg gedréint. Esou hunn den Iechternacher Lycée oder de Fonds de Gras als Kulisse gedéngt. Einfach war d’Sich no historesche Sitten awer net, well déi duerch d'Moderniséierung no a no verschwannen.

Den Nicolas Steil plangt och schonn den nächste Projet, deen an der Zäit tëschent 1940 a 1950 spille soll.



D'Serie "Krieg der Träume", Geschichten iwwer de Kampf, d’Hoffnungen an d'Ängschte vun de Mënschen aus der Tëschekrichszäit, leeft vun e Samschdeg un op RTL Télé Lëtzebuerg. Ëmmer samschdes um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg (1. Programm) an am Livestream op RTL.lu. Am Replay ass den Documentaire eng Woch laang ze gesinn.