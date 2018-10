Grousse Besoin u Formateuren an der Lëtzebuerger Sprooch (26.10.2018) Mam "Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur" kënnen d'Absolventen iwwert den Agrément vum Educatiounsministère d'Lëtzebuerger Sprooch enseignéieren.

Invité vun der Redaktioun: Marc Barthelemy (26.10.2018) Zejoert waren zu engem gewëssenen Ament eng 7'500 Persounen a Lëtzebuergeschcoursen ageschriwwen, mä et feelt akut un Enseignanten.

Dëse Cours gëtt esouwuel am Institut national des langues wéi op der Uni ugebueden. An 3 Moduller ass de Cours opgedeelt: Literatur a Kultur, Didaktik a Linguistik. Et ass eng Formatioun vun 120 Stonnen, eemol d'Woch, wärend zwee Semester tëschent Oktober a Juni."D'Demande u Lëtzebuergesch-Coursen ass gewalteg, esouwuel hei am Land wéi an noen Ausland", dat seet de Marc Barthelemy. "D'lescht Joer waren am Institut national des langues an den zwee Semester jeeweils 2.500 Leit ageschriwwen an eng 5.000 Leit an der Formatioun des adultes", esou de frësch ernannte Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch, deem seng Haaptmissioun et ass, en Aktiounsplang fir d'Lëtzebuerger Sprooch ausschaffen an ëmzesetzen.U wat et feelt, si Leit, déi Lëtzebuergesch ënnerriichten, deemno: Avis aux amateurs!