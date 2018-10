De franséische Journalist an Animateur vun der Kult-Emissioun "Nulle Part Ailleurs" ass an der Nuecht op e Sonndeg am Alter vun 82 Joer gestuerwen.

© AFP

De Philippe Gildas, mam gebiertege Numm Philippe Lepêtre, ass an der Nuecht op e Sonndeg an engem Spidol zu Paräis u Kriibs gestuerwen.De Journalist an Animateur op der franséischer Tëlee, wéi och am Radio ass 1935 zu Moribhan an der Bretagne op d'Welt komm. No sengen éischte Schrëtt als Journalist a wärend sengem Déngscht beim Militär, huet hie seng Carrière 1962 bei RTL lancéiert, dowéinst och de Pseudonym Gildas.Vum RTL goung et weider bei den ORTF, dunn TF1 an Antenne 2, wou de Philippe Gildas d'-Kult-Spill "La chasse au trésor" moderéiert huet.1985 goung säi Wee weider bei Canal+, wou hien 2 Joer méi spéit d'Emissioun "Nulle Part Ailleurs" zesumme mam Antoine de Caunes" iwwerholl huet. De Gildas war och de Fondateur vun der Televisiounschaîne Vivolta.