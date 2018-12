Speziell fir d'Feierdeeg huet RTL Télé Lëtzebuerg an de CNA, an Zesummenaarbecht mam Lëtzebuerger Filmfong, en ofwiesslungsräiche Feierdagsprogramm op d’Bee gestallt. Am Mëttelpunkt sti lëtzebuergesch Filmer a Produktiounen esou wéi verschidden "Best of" RTL-Sendungen. Vum präisgekréinte "", iwwer "" bis bei "" a villes méi, dierft fir jiddereen eppes dobäi sinn.

Lëtzebuergesch Filmer an der PrimeTime

E Sonndeg, den 23. Dezember leeft de präisgekréinte Noir-Thriller "Gutland" (2017), deen dëst Joer ënnert anerem mam "Filmpräis 2018" fir déi bescht Lëtzebuerger Filmproduktioun ausgezeechent gouf.

Wärend der Chrëschtvakanz, vum 22. Dezember bis de 6. Januar, sti bäi RTL Télé Lëtzebuerg verschidden lëtzebuergesch Filmer a Produktiounen um Programm.Startschoss ass den 22. Dezember um 20.00 Auer mat der beweegender Krichs-Dokumentatioun "" (2017), déi de Saarländesche Rundfunk an Zesummenaarbecht mam CNA realiséiert huet. Den Dag drop um Sonndeg kënnt de präisgekréinte Noir-Thriller "" (2017), deen dëst Joer ënnert anerem mam "Filmpräis 2018" fir déi bescht Lëtzebuerger Filmproduktioun ausgezeechent gouf. E spannenden, wann och donkelen Zeenario, deen d'Spectateuren an eng Welt vu geféierleche Geheimnisser an déiwe Ofgrënn entféiert.Um Hellegowend geet et mam "" op eng Rees an d'Vergaangenheet mat ënnert anerem "" (1974), "" (1986) an "" (1986). Wärend dem éischten an zweeten Chrëschtdag verspriechen déi witzeg Animatiounsfilmer "" an "" Spaass fir d'ganz Famill.D'PrimeTime vum 27. an 28. Dezember ginn dem Andy Bausch senge Filmer "" an "" gewidmet. Um Donneschdeg léisst den Andy Bausch dee berüchtegte Mee 68 a sengem Dokumentarfilm erëm operstoen. Freides dierf gelaacht gi mat der origineller Komedie iwwert déi zackeg Rentner, déi sech komplett vu Political Correctness foutéieren.Den 29. Dezember, 1. Januar an de 6. Januar steet d'Politik am Fokus mat der Zweetausstralung vun den Dokumentarfilmer "" an "", dem Caroline Mart sengem "" an zum Ofschloss vun der Vakanz de "", deen e ganze spezielle Bléck op dem Jean Asselborn säi privat a politescht Liewe werft.

Best of Serien

En Operstoen vun der Tëschekrichszäit: An der éischter Januarswoch leeft d'Widderhuelung vu "Krieg der Träume".

Och de Virowendprogramm huet esou munches ze bidden, mat ënnert anerem der beléifter Spill-Show "", der Sendung "", der Zweetausstraalung vun den 12 Episode vun der Sitcom "" (vum 23. Dezember bis de 6. Januar) an d'Best of's vun den RTL Sendungen "" an "".Vum 1. bis de 6. Januar ginn fir d'Primetime nach eng Kéier déi aacht Episoden vu "" ausgestraalt, eng TV-Serie, déi vun Iris coproduzéiert gouf.