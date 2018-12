© AFP

Den israelesche Schrëftsteller a Journalist Amos Oz ass dout. Hien huet zu den international bekanntsten israeleschen Auteure gehéiert.Den Oz huet Romaner an Erzielungen, e puer Bänn mat Essaien an 3 Kannerbicher geschriwwen. Donieft huet hien a villen Zäitschrëfte publizéiert. Seng Wierker goufen a 36 Sproochen iwwersat, woumat hien deen am meeschten iwwersaten Auteur aus Israel dierft sinn.Nodeems seng Mamm sech 1954 d'Liewe geholl hat, ass den Amos Klausner an de Kibbuz Chulda gaangen an huet do den Numm Oz ugeholl. Dat bedeit esou vill wéi Kraaft.Den Amos Oz huet wärend senger Karriär och divers international Präisser gewonnen. Säi bekanntste Wierk dierft de Roman "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis" sinn.Hie war och politesch aktiv an hie war Matgrënner vun der Beweegung "Peace Now". Hien huet sech ëmmer fir eng Zwee-Staate-Léisung staark gemaach.Den Amos Oz hat Kriibs. Hie gouf 79 Joer al.