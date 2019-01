Et ass net alldeeglech, datt en Oscar- a Golden-Globe-Gewënner an engem Lëtzebuerger Kulturhaus schafft. Dëser Deeg war dat awer de Fall.

Oscar-Gewënner Alexandre Desplat schafft am Groussen Theater (04.01.2019)

Fir den Alexandre Desplat, dee scho fréier fir d'Theaterbühn geschafft huet, ass de Genre vun der Oper eng Première.

D'Uropféierung am Februar ass zwar säin éischte Projet zu Lëtzebuerg selwer, awer et ass net fir d'éischt, datt en a senger Aarbecht mat Lëtzebuerg ze dinn hat.



Den Alexandre Desplat mam Solrey an dem Guy Frisch vu Lucilin bei der Saison-Presentatioun am Groussen Theater. © Christiane Kremer

D'Lëtzebuerger Film-Co-Produktioun “Girl with a pearl earring” hat dem Komponist Alexandre Desplat 2004 seng éischt vun 10 Nominatioune fir e Golden Globe bruecht. Zweemol krut en de Präis. Och d'Oscar-Auszeechnungen "The Grand Budapest Hotel" (2015) a "Shape of water" (2018) hunn hien entretemps (nieft 9 weideren Nominatiounen) an eng Rei gesat mat de groussen Hollywood-Komponisten wéi John Williams oder Hans Zimmer. Den Attrait vun der Filmwelt Hollywood ass grouss.

Déi nächst Golden Globes ginn de 6. Januar 2019 iwwerreecht an och do ass den Alexandre Desplat nees nominéiert fir de Film "Isle of Dogs".



