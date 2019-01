Wéi all Joer invitéiert d'Iechternacher Stadmusek zu engem Neijoerschconcert an den Trifolion. Dëst elo scho fir déi 10. Kéier.

E Sonndeg am Trifolion

Kultur: Am meeschte gelies

X

Op 2 Deeg kann ee sech, ënnert der Leedung vum Daniel Heuschen, musikalesch verwinne loossen. E Samschdeg den Owend um 20 Auer war den éischten Deel, wien dat verpasst huet, ka sech nach eng Plaz fir e Sonndeg um 16 Auer reservéieren.

Schreiwes mat all den Detailer



10 Jahre Trifolion – 50 Jahre Ambitus Echternach – 50 Jahre Musikschule Echternach

Wie jedes Jahr lädt die Echternacher Stadtmusik zu seinem Neujahrskonzert ins Trifolion ein. Schon seit 10 Jahren steht dieser schöne Konzertsaal dem Verein zur Verfügung und hat in den letzten Jahren den Ansporn gebracht, die musikalische Qualität stets zu verbesseren.

Gleich an zwei Tagen hat man die Möglichkeit sich hiervon zu überzeugen. Dies am Samstag, den 5. Januar 2019 um 20 Uhr und am Sonntag, den 6. Januar um 16 Uhr. Die musikalische Leitung übernimmt wie gewohnt Daniel Heuschen.

Das Programm ist sehr abwechslungsreich. Eröffnet wird mit der kompletten vierten Sinfonie von James Barnes “Yellostone Portraits”. Hier wird in drei Sätzen der älteste Nationalpark der Welt porträitiert.

Als besonderes Highlight kann man das neueste Werk für Harmonieorchester und Chor von Nik Bohnenberger bezeichnet – speziell für die Harmonie Echternach und den Chor Ambitus komponiert, dies im Auftrag vom Trifolion. Es handelt sich um das Werk “Bab(b)elsong” nach einem Phantasietext von Guy Rewenig und wird das Publikum überraschen.....

Abgeschlossen wird der erste Teil mit der Ouvertüre aus der Operette “Candide” von Leonard Bernstein aus dem Jahr 1956 in einer Bearbeitung von Clare Grundman.

Nach der Pause erklingt eine Selektion von Melodien aus der Operette “Die lustige Witwe” von Frank Lehar, hier in einer neuen Bearbeitung vom Japaner Eiji Suzuki.

Danach beweisen die zwei HME-Trompeter Chrisitane Diedenhofen und Kim Mennicken ihr Können, dies mit dem weltbekannten Tango “Jealousy” von Jacob Gade.

Weiter geht das Konzert mit den Werken “Solstice” und “Atibaia” von Maxime Bender. Beide Werke wurden speziell für dieses Konzert von dem Komponisten für Harmonieorchester arrangiert . Als Solist am Saxofon wird der Komponist von der HME zusammen mit einer Jazz-Combo (Maxime Bender, Marc Demuth, Simon Hoffmann und David Hoffmann) begleitet.

Abgeschlossen wird mit einer Uraufführung für Blasorchester von “Postkaarte vu Lëtzebuerg” von Ivan Boumans, zusammen wieder mit den Sängern von Ambitus. Hier sind bekannte Melodien aus Luxemburg zu hören wie z.B. “Zu Arel op der Knippchen” oder “de Jangli fiert den Houwald erop”.

Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro kann man beim Ticket Service Echternach unter der Nummer 267239500 (13 bis 17 Uhr) oder bei Luxembourg Ticket unter der Nummer 470895-1 reservieren oder direkt über www.luxembourgticket.lu beziehen. Studenten zahlen 10 Euro, Kinder unter 13 Jahre sind frei.

Bei mehr Interesse sollten sie die Facebook-Seite des Vereins einsehen. Wer mitmusizieren will ist herzlich willkommen. Proben finden jeweils am Dienstag und Freitag von 20 bis 22 Uhr statt (Musiksaal im 3. Stock der Echternach Musikschule). Für jüngere Musiker besteht das Jugendorchester „HarMunEch Hämelmausbléiser“. Hier finden die Proben freitags von 16.30 bis 18 Uhr statt.