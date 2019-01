Nieft sengen 2 Museksprojete mécht de Georges Goerens awer och e Master an der Theaterwëssenschaft, dat no engem Bachelor an der Philosophie.

Georges Goerens: Nieft Seed to tree och Bartleby Delicate (08.01.2019)

Zanter gutt 8 Joer ass de Georges Goerens scho mat “Seed to tree” an der Lëtzebuergescher Musekszeen aktiv. Virun 2 Joer dunn, koum seng Decisioun ,och Solo e Projet ze starten. Entstanen ass de “Bartleby Delicate”. Bei de Luxembourg Music Awards huet hien dofir en Award fir “Best Upcoming Artist” gewonnen.

Fir säi Kënschtlernumm huet de Georges sech um Herman Melville sengem “Bartleby the Scrivener” inspiréiere gelooss. Eng Kuerzgeschicht, déi sech ënnert anerem och mat Philosophesche Froen ausernee sëtzt a vill Interpretatiounsspillraum léisst. Fir seng Texter léisst hie sech u Bicher, perséinlechen Erliefnisser, mä och un der Musek vun anere Kënschtler inspiréieren.

Nieft der Band “Seed to tree” a sengem Solo Projet, mécht hien och nach e Master an der Theaterwëssenschaft. De Bachelor huet hien zu Freiburg an der Philosophie gemaach. Seng Zukunft gesäit hien awer egal wéi an der Musek.



"C'est Karma": Nei EP soll am Fréijoer op de Marché kommen



Den 18. Dezember sinn d'Luxembourg Music Awards verdeelt ginn. Eng vun de Gewënnerinnen dëst Joer war d’Karma Catena mat sengem Projet “C’est Karma”. Déi 17 Joer al Kënschtlerin konnt d'Jury mat hirem Lidd "Nicole" iwwerzeegen. Momentan schafft si un enger EP, déi am Fréijoer soll op de Marché kommen.

Dem Karma säi musikalesche Wee huet mat der klassescher Gei ugefaangen. Dobäi ass et awer net laang bliwwen an iergendwann huet d’Musekerin sech d'Gittarspille selwer bäibruecht. Spéider ass de Gesank dobäi komm a kuerz drop huet déi jonk Kënschtlerin sech als Stroossemusekerin probéiert, bis dunn de Projet “C’est Karma” entstanen ass, deen dëst Joer ee Joer kritt.