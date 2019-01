Polka, Marsch a Wiener Walzer an der Philharmonie (10.01.2019) E Mëttwoch den Owend huet den "Orchestre Philharmonique du Luxembourg" dat neit Joer begréisst - mat engem Neijoerschconcert a mat Musek, fir drop ze danzen.

Dee renomméiertsten zu Lëtzebuerg war e Mëttwoch den Owend an der Philharmonie mam OPL - mat en etlech Wiener Stécker.Dass d'Musek vun der Famill Strauss a ganz besonnesch vum Johann Strauss Papp a Jong beléift ass, fir dat neit Joer unzefänken, huet sécher eppes domat ze dinn, dass hir Musek de Wonsch no Liichtegkeet erfëllt. An esou wéilt ee jo och en neit Joer ufänken: onbeschwéiert an ouni Suergen.Polka, Marsch a Wiener Walzer - alles Musek fir ze danzen. Gewëssermoosse fir matzemaachen. An esou stellt d'Fro sech net, ob de Neijoerschconcert um Programm vun der Philharmonie steet.