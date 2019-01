X

Am Alter vun nëmme 50 Joer hat de Schauspiller, deen am Laf vu senger Carrière an iwwer 60 Filmer heiheem, mä och dacks an Däitschland ze gesi war, de Kampf géint seng Krankheet verluer.







Gebuer gouf den Thierry van Werveke an der Schwäiz zu Lausanne, doheem war hien awer zu Rëmeleng. Dat war seng Stad, dat war säin Terrain. Seng éischt grouss Roll, mat där e beim Public bekannt ginn ass, war déi vum Jacques Guddebuer, alias Johnny Chicago am Andy Bausch sengem Film Troublemaker aus dem Joer 1988.







Onvergiess ass hien awer och fir seng Roll vum Jeronimo am Club des Chômeurs.







Onvergiess ass iwwerhaapt e wichtegt Stéchwuert ... De Public erënnert sech nach un den Thierry, mä och fir seng Famill a Kollegen ass hien nach ëmmer iergendwéi do, och fir den Andy Bausch, fir deen den Thierry jo e richtegen "Acteur fétiche" war.







"Nazz Nazz" war seng Band, do huet de Museker Thierry van Werveke sech dran erëmfonnt, e war awer och Theateracteur.



Eng aner wichteg Persoun am Thierry van Werveke sengem Liewe war natierlech seng Fra Danielle.



D'lescht Joer war jo am CNA di wonnerbar Ausstellung iwwert dee Mann, deen eisen Thierry National war.



