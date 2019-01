Märd alors - De Reportage vum Claudia Kollwelter



Während ronn 2 Stonnen hunn de Jhemp Hoscheit an de Jules Arpetti zréck op dat gekuckt, wat zejoert geschitt ass. Vun engem Sëtzstreik zu Schraasseg, deen se sou absurd nennen wéi wann déi ouni Schaff d'Aarbecht géifen néier loossen, iwwert dem Xavier Bettel seng Felicitatiounen via Twitter un de falschen Helminger oder och nach dem Desinteressi um Projet Esch2022, wou d'Politik d'Kultur geréiert an d'DP hir Leit plazéiert - d'Joer hat vill ze bidden.

Den Erdogan, deen zréck gewielt gëtt, haaptsächlech vun Tierken déi am Ausland wunnen, wier wéi fräi lafend Hénger, déi sech fir Käfeghaltung ausschwätzen. De russesche Geheimdéngscht verwiesselt de Fernand Kartheiser mat engem Känguru, de Syndikat vun de Kierchefabrécken war dogéint, datt d'Kapell vum Wim Delvoye aus dem Mudam geholl gëtt an d'Deborah de Robertis kritt eng Bourse a Form vun engem Soutien.



Dier mierkt, déi 2 Artisten hu sech net op een eenzegt Themefeld fokusséiert. Och de Sport kritt eng op den Deckel, mat der Fro wat dat éischt ass, wat ee vum Dokter verschriwwe kritt, wann een Asthma huet - an der Äntwert: Vëlo fueren!



D'Text-Passage ginn am Dialog tëscht den zwee Artisten oder a klénge Rollespiller opgefouert. Dertëscht ginn et dann awer och musikalesch eege Kreatiounen a Parodien op bekannte Lidder - op der Gittare gespillt a gesonge vum Jules Arpetti.



Och d'Walen an de Walkampf sinn natierlech e Sujet - De verkéierte Fändel vun der ADR, wou bestëmmt deen an der Dréckerei e Fändel hat, der LSAP déi d'Wort, RTL an TNS ILRES jeeweils responsabel fir de Verloscht vun 3 Sëtz mécht, oder d'Piraten, déi hir Prinzipien iwwer Bord geheien a mat der ADR zesummeschaffen.



Et ass e Réckbléck mat ganz ville gudde Pointen, ma a mengen Aen sinn et e bëssen ze vill Sujeten déi ugeschwat ginn, wouduerch sech dat ganzt zäitweis bëssen an d'Längt zitt. De villen Text léisst leider net vill Raum fir méi lieweg a spontan Momenter op der Bühn - déi, wa se dann tëscht den zwee Artisten oder och mam Publik mol entstinn, awer immens erfrëschend sinn.