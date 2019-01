Concert Highlights 2019 (16.01.2019) Wann ee fréier op e Concert vun engem Weltstar goe wollt, huet ee meeschtens missen an d'Ausland. Sou Gigs waren hei zu Lëtzebuerg éischter rar...

Wann ee fréier op e Concert vun engem Weltstar goe wollt, huet ee meeschtens missen an d'Ausland. Sou Gigs waren hei zu Lëtzebuerg éischter rar. Dat ass awer scho laang net méi sou.



Haut kommen d'Staren och bei eis. Wat fir eng Concerts-Highlighte erwaart Lëtzebuerg dëst Joer?

Mir geheien en Ausbléck op d'Mega-Gigs 2019. An do gëtt et fir all Goût eppes. Fanta4, Mark Knopfler, Limp Bizkit, Max Giesinger, Bonnie Tylor, Paul Kalkbrenner bis bei Rammstein.



An och am Musical-Beräich komme vill Produktiounen 2019 op Lëtzebuerg. STOMP, Cats, Flashdance an d'Blue Man Group sinn nëmmen e puer Beispiller.