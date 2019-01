© lm

D'Leit, déi bei der Ëmfro an der Schnëssen-App matgemaach hunn, kruten e Bild gewisen, datt Aarbechten ukënnegt - mat der Fro: "Wourop weist dëst Schëld hin?"

Als Äntwerten op dës Fro goufe souwuel déi "klassesch" an erwaartbar Bezeechnunge fir d'Plaz, wou gebaut/geschafft gëtt, genannt (also Chantier, Schantjen a Baustell), wéi och Bezeechnunge fir d'Aarbechten, déi op där Plaz (also dem Chantier a Co.) gemaach ginn. Zousätzlech gouf och dacks gesot, "datt do geschafft gëtt", oder eppes Ähnleches.D'Ekipp vun der Uni.lu hannert der Schnëssen-App - dat ass den Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft - huet net manner ewéi 1.185 Äntwerten ausgewäert an dobäi ass dëst erauskomm:- De "Chantier" kënnt, wann ee sämtlech Äntwerte kuckt, op knapp 32%, d'"Baustell" op 26% an de "Schantjen" op 9,5%. Kuckt ee just déi 3 Nennungen, dann ass d'Verdeelung: 47,3% fir "Chantier", 38,6% fir "Baustell" a 14,1% fir "Schantjen".- D'Verdeelung vun de Varianten no Alter weist, dass "Baustell" vu méi jonke Spriecher a Spriecherinne méi dacks benotzt gëtt.- Virun allem méi eeler Spriecher a Spriecherinnen hu méi dacks z.B. "Aarbechten" oder "do gëtt geschafft" als Äntwert op d'Fro genannt.

Schnësst mat!

Wann Dir elo Loscht krut, och matzedeelen, wéi Dir sot, da schnësst einfach mat - iwwer d'Schnëssen-App kann dat jidderee maachen: "Schnëssen" ass déi éischt App, fir d'Lëtzebuerger Sprooch vun haut an all hire Facettë mat Toun-Opnamen ze erhiewen an ze dokumentéieren.D'App ass Deel vun engem Projet vum "Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft" op der Universitéit Lëtzebuerg. Et geet drëm, d'Lëtzebuerger Sprooch an hirer ganzer Bandbreet ze dokumentéieren, also mat hiren Dialekter. Dofir kann ee seng Äntwerten op d'Froen einfach an de Smartphone schwätzen, also schnëssen, an et muss een och net sämtlech Froe matenee beäntweren ...