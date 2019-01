Tous Migrants: Flüchtlingen a Residenten trieden zesummen op (21.01.2019) D'Actis Asbl ass deen éischte Veräin am Land, deen exklusiv nom sozioedukative Prinzip vum ThéâtreAction funktionéiert.

D'Participantë sollen hir Gefiller ausdrécken a sech och ënnerenee kennen a verstoe léieren. Fir hire Projet Tous Migrants sti Flüchtlingen a Residenten zesummen op der Bühn an Neimënster.



Net manner wéi 25 Schauspiller zielt den Ensembel vun Tous Migrants. No zwou Virstellungen am Summer prouwen si elo fir den nächsten Optrëtt. D'Stéck besteet aus enger Rei Zeenen, déi onofhängeg vunenee funktionéieren a mol mat Humor, mol op méi eng dramatesch Aart de Sujet Migratioun behandelen.



"Tous migrants" gëtt de 24. Januar am Neimënster gespillt.