Cathy Krier iwwert d'Musek vum Claude Debussy



Vum 24. bis den 27. Januar gi vrun allem d'Wierker vum franséische Komponist Claude Debussy (1862-1918) opgefouert, deem säin 100. Doudesdag d'lescht Joer war. Et ass e Komponist, laanscht dee kee Pianist kënnt, seet d'Pianistin Cathy Krier, déi de Festival matorganiséiert an e Samschdeg den Owend och selwer spillt.

Reportage "Festival Debussy"



De Claude Debussy war schonn zu Liefzäite bekannt a renomméiert, awer och ëmstridden, well en nei Weeër an der Musek gesicht huet an domat natierlech net jidderengem gefall huet a Leit op d'Féiss getrëppelt ass. Grad wéi de Chopin, vun deem hien e grousse Bewonnerer war, huet hien d'Manéier, fir Piano ze spillen, revolutionéiert.Fir d'Cathy Krier ass den Debussy e Komponist, deem seng Stécker si vu Klengem u gär gespillt huet. Dofir war et och hir Iddi, de Festival op de franséische Komponist auszeriichten. Si ass vum CAPE gefrot ginn, fir Co-Curatrice ze sinn, a si huet sech eng Freed gemaach, Museker unzeschwätzen, déi si schätzt an och kennt. Dobäi gëtt den Debussy och alt emol an engem anere Klang duergestallt (wéi Jazz mam Lëtzebuerger Pianist Michel Reis). An d'Wierk vum Debussy gëtt mat anere Komponisten zesummebruecht, wéi Beethoven, Chopin awer och John Cage zum Beispill.

Donieft ass och eng Masterclass fir Schüler vum Conservatoire du Nord an dem Stater Conservatoire.