Hannert de Kulisse vum Musical "Cats" (22.01.2019) 2011 war de Musical Cats fir d’lescht hei zu Lëtzebuerg. Deemools um Glacis an, dëst Joer sinn d’Kazen zréck hei am Land.

Dëst Joer sinn d’Kazen erëm zréck hei am Land. Allerdéngs déi englesch Produktioun.

28 Musicalsdänzerinnen an -dänzer gehéieren zum Ensembel. Zwee dovunner konnte mir bei hirem leschte Stopp zu Amsterdam treffen a kruten en Abléck hannert d’Kulissen. D'Hanna Kenna Thomas ass Musicaldänzerin zënter et 20 ass an de Jordan Goff ass de Bühnemanager.

D’Hanna huet mat 20 Joer fir d’éischte Kéier am Musical Cats gedanzt. Nodeems et mat 16 eng Ausbildung an der Royal Ballet Upper School ugefaangen huet, huet et déi jonk Dänzerin dono awer net op d’Bühn vun engem Danztheater, mä bei de Musical gezunn. Am Alter vu 6 Joer hat seng Mamm him de Film iwwert Cats geschenkt an zënterhier ass hatt vum Musical begeeschtert. Elo mat 25 ass d'Hanna fir d’zweete Kéier eng vun 28 Dänzerinnen an Dänzer am Musical, wouvunner d’Hallschent männlech an déi aner weiblech ass. Et spillt déi wäiss Kaz Viktoria, déi virun allem fir hiert gutt danze bekannt ass. Säin Kontrakt fir d’Tour geet iwwert 6 Méint. Wann d'Hanna net am Musical danzt, da spillt et och als Dänzerin a Filmer mat, zum Beispill am “Die Schöne und das Biest” oder “Mary Poppins Returns”. Den Alldag vun engem Musicaldänzer ass net ewéi en typesche Schaffdag. Et spillt sech virun allem Owes of, wat dem Hanna gefält - hatt ass kee Moiesmënsch.





De Jordan ass de Stage Manager vum Ensembel. Zënter engem Joer schafft hien elo fir Cats, virun der Europatour war hie wärend 6 Méint a China an op Hong Kong, wou de Musical 2018 gespillt huet. Hie suergt dofir, dass alles ronderëm an op der Bühn klappt a koordinéiert d’Dänzer mat der Technik. De Jordan huet 29 Joer an huet “Stage Manager” studéiert. Hien huet eis erkläert, dass 7 Camione fir den Dekor an all d’Utensilien fir de Musical gebraucht ginn, fir vun engem Theater bei den nächsten ze fueren. 2 Deeg gi gebraucht fir opzebauen. Déi 9 Museker, déi Live spillen, sëtzen hannert der Bühn, well wärend dem Musical vill Interaktioun tëscht den Dänzer an dem Publikum wär.