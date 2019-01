Ee Mäercheschlass an der Mëtt vum Land, aus deem elo en Hotel soll ginn.Ëmgi vun engem risege Park an engem Bësch, deen u 4 Dierfer grenzt.

Riets geet vum Schlass Meesebuerg, 2 Kilometer ëstlech vun Aangelsbierg, respektiv eng 3 Kilometer südwestlech vun der Fiels. Zanter dem 12. Joerhonnert ass do eng Adelsfamill nogewisen.



Wou Ufanks eng Buerg stoung, steet zanter 1880 e Schlass am Neo-Renaissance Stil. Virun 8 Joer huet d’Famill Clasen d’Schlass an d’Lännereie ronderëm kaf, eigentlech fir de landwirtschaftleche Betrib ze erweideren. Dass do e risegt Schlass dobäi wier, domat haten si ufanks net gerechent. Ma d'Famill huet dunn decidéiert, alles vu baussen ze renovéieren. D'Renovatiounsaarbechte sinn esou gutt wéi fäerdeg. Den nächste Schratt ass elo ee Bedreiwer ze fannen, deen en Hotel wëll dra maachen. 4 Joer gëtt de Christophe Clasen där ganzer Saach Zäit.



D'Schlass Meesebuerg, mat sengen Niewegebaier a sengem Landschaftspark ronderëm, ass de 7. Mäerz 2008 als nationaalt Monument klasséiert ginn. Och eenzel Beem am Park vum Schlass sti schonn zanter dem 29. Mäerz 1974 um Inventaire supplémentaire vun de klasséierte Monumenter. De Weier beim Schlass ass ee vun de wéinegen am Land, deen ageriicht ware, fir d'Päerd dran ze wäschen.