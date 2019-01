Am Post vum Account "desireenosbuschofficial" heescht et ënnert anerem:Mitte Januar haben in Berlin die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel der TV-Serie BAD BANKS unter der Regie von Christian Zübert („Arthurs Gesetz") und nach den Drehbüchern von Oliver Kienle begonnen.An och iwwer den Inhalt gëtt eppes verroden, vun der Investmentchefin Christelle Leblanc alias Désirée Nosbusch:In weiteren sechs Folgen erzählt BAD BANKS wie sich die Finanzwelt ein halbes Jahr nach der Krise neu erfindet. Verschärfte Auflagen machen das Geschäft der fusionierten DEUTSCHEN GLOBAL INVEST extrem mühsam. Der ersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Paula Beer) läuft es in Frankfurt nicht nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team in Stellung gebracht. Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die junge Finanzbranche in kleinen beweglichen Startups und FinTechs einen fundamentalen Umbruch."Bad Banks" hat grousse Succès an Däitschland, krut och Präisser a gouf Enn 2018 och op RTL Télé Lëtzebuerg gewisen.