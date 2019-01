© AFP Archivbild

Wéi säi Porte-parole confirméiert huet, ass de Legrand an der Nuecht op e Samschdeg zu Paräis verscheet.



A senger iwwer 50 Joer laanger Carrière ass de Komponist weltberühmt ginn an huet mat Promie wéi Ray Charles, Frank Sinatra, Edith Piaf a Charles Trenet zesummegeschafft. Bekannt ginn, war hien ënnert anerem duerch d'Filmmusek zu "Les Parapluies de Cherbourg" et "Les Demoiselles de Rochefort".



Hie war et och, deen 1964 de faméisen RTL-Jingle komponéiert hat.