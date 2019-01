© Fotolia

Déi nei Kompositioun gëtt den 23. Juni 2019 offiziell an der Philharmonie presentéiert. De Grand-Duc Henri ass de 16. Abrëll am Schlass vu Betzder op d'Welt komm.D'Kompositioun soll festlech kléngen a gëtt bei der Ouverture vun der Zeremonie vum Orchestre philharmonique du Luxembourg virgedroen. Et soll net méi wéi 4 Minutte laang sinn.Den Appell riicht sech un all Lëtzebuerger Komponisten oder Residanten. Den Tarif fir d'Aarbecht läit bei 3.000 Euro HTVA.Sämtlech Kandidature solle bis de 15. Mäerz op appel.musique@mc.etat.lu geschéckt ginn, mat Biographie, enger Lëscht vu scho komponéierte Wierker, eventuell mat Audio oder Video an aneren nëtzlechen Informatiounen.

Schreiwes vum Kulturministère