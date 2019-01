Den Datum gouf am Dezember annoncéiert, elo goufen d'Headliner annoncéiert an déi sinn derwäert: Metronomy, Cat Power, Idles, C'est Karma a Band of Horses.

© RTL Radio / Claudia Kollwelter

Déi 3 . Editioun vum Siren's Call Music & Culture Festival ass den 29. Juni 2019.De Virverkaf hat schonn de 14. Dezember 2018 ugefaang. Déi Leit, déi do schonn zougeschloen haten, dierfe sech also op e musikaleschen Héichgenoss freeën.D'Besëtzer vun den éischten 200 Tickete kréien nämlech och Accès op d'Opening Night den Dag virdrun, deemno den 28. Juni 2019, déi op enger geheimer Plaz ass, am Fachjargon schwätzt ee vun enger "Secret Location", wou eng Selektioun vu lokalen Artisten an DJs d'Editioun 2019 alaut.