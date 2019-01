Alles an allem gouf et um Mëttwoch den Owend also 5 Präisser fir déi zwou Lëtzebuerger Koproduktiounen, déi zu Wien mat an der Course waren.

Murer © Film Fund Luxembourg

Angelo © Film Fund Luxembourg

Film vun der Woch: Murer (17.11.2018) De Film gouf vum Regisseur Christian Frosch an Éisträich an hei am Land, zu Kielen, an de Filmland-Studioe gedréit. De Film gouf vum Regisseur Christian Frosch an Éisträich an hei am Land, zu Kielen, an de Filmland-Studioe gedréit, a vum Lëtzebuerger Paul Thiltges (net Famill) mat produzéiert.

Beim éisträichesche Filmpräis gouf et am Ganzen 15 Nominatioune fir zwou lëtzebuergesch Koproduktiounen, an zwar 7 fir Angelo an 8 fir Murer – Anatomie eines Prozesses. An der Kategorie "meilleur long-métrage de fiction" ware béid Filmer an der Course.D'Präisser goufen e Mëttwoch den Owend zu Wien verginn an do konnt sechiwwer de Präis vum beschte Film freeën. Ausserdeem gouf et de Präis fir déi bescht weiblech Nieweroll.Firgouf et 3 Präisser an zwar goufen hei d'Kostümer, de Maquillage an d'Decoren ausgezeechent.En Donneschdeg gëtt dann den däitsche Filmpräis iwwerreecht, do si jo och Lëtzebuerger an der Course ...

Offizielle Communiqué vum Mëttwoch den Owend

Communiqué par: Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

En remportant 5 prix à Vienne lors de la cérémonie de remise des Prix du Film autrichien, 2 coproductions austro-luxembourgeoises sont allées chercher la reconnaissance internationale de l'industrie du cinéma.

Murer – Anatomie eines Prozesses de l'autrichien Christian Frosch (coproduction Paul Thiltges Distributions – Paul Thiltges & Adrien Chef) est honoré du Prix du meilleur long-métrage de fiction et du Prix de la meilleure actrice dans un second rôle (Inge Maux). Le film concourrait dans 8 catégories.

Angelo de l'autrichien Markus Schleinzer (coproduction Amour Fou Luxembourg – Bady Minck & Alexander Dumreicher-Ivanceanu) se voit attribuer le Prix des meilleurs costumes, le Prix du meilleur maquillage et le Prix des meilleurs décors. Le film concourrait dans 7 catégories.

De nombreux professionnels luxembourgeois ont participé à ces 2 films. Citons par ex. la présence dans le film Angelo de la comédienne Larisa Faber ou la contribution de Pia Dumont en tant que monteuse image et monteuse son. Pour le film Murer, on retrouve parmi les nombreux techniciens luxembourgeois Fredo Roeser qui a réalisé le maquillage, catégorie dans laquelle il était d'ailleurs nommé.

Soulignons aussi la prestation de la société de production autrichienne Amour Fou Vienne dirigée par la Luxembourgeoise Bady Minck qui remporte 3 Prix (meilleure réalisation, meilleur scénario et meilleur montage) pour le film Styx de Wolfgang Fischer.

Rappelons également que le palmarès du Prix de la télévision allemande (Deutscher Fernsehpreis) est attendu avec impatience ce jeudi 31 janvier 2019. Outre les 6 nominations récoltées par la série Bad Banks de Christian Schwochow (coproduction Iris Productions) dans les catégories meilleure série dramatique, meilleure actrice (Paula Beer et la Luxembourgeoise Désirée Nosbusch), meilleure réalisation, meilleur scénario et meilleure image, l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps est également en lice pour le Prix de la meilleure actrice pour son rôle dans la série allemande Das Boot.

http://www.oesterreichische-filmakademie.at/filmpreis.html

http://www.filmfund.lu/film-catalogue/films/angelo

http://www.filmfund.lu/film-catalogue/films/murer-anatomie-eines-prozesses

http://www.filmfund.lu/film-catalogue/films/bad-banks

Österreichischer Filmpreis – 15 nominations pour 2 films

Angelo de Markus Schleinzer, une coproduction entre le Luxembourg (Amour Fou) et l'Autriche, retrace l'histoire d'un enfant nigérien enlevé et vendu en Europe au 18e siècle pour devenir valet à Vienne. Pour son 2e film, le réalisateur autrichien s'est inspiré de la figure contestée d'Angelo Soliman pour livrer un drame historique sur l'acceptation de l'autre. Le film, qui a déjà été accueilli par 6 festivals dont celui de Toronto et de San Sebastián, concourre dans 7 catégories au Prix du film autrichien (Österreichischer Filmpreis): meilleur long-métrage de fiction, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure image, meilleurs costumes, meilleur maquillage et meilleurs décors.

Coproduit par Paul Thiltges Distributions, le long-métrage Murer – Anatomie eines Prozesses, réalisé par Christian Frosch, récolte de son côté 8 nominations: meilleur long-métrage de fiction, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur acteur dans un second rôle, meilleurs costumes et meilleur maquillage. Le drame judiciaire raconte le procès fait en 1963 à l'officier SS autrichien Franz Murer, responsable des atrocités qui ont eu lieu dans le ghetto de Vilnius de 1941 à 1943. Tourné entre Vienne et le Luxembourg, le film, qui met à l'affiche plusieurs acteurs luxembourgeois, a décroché en avant-première mondiale le Grand Prix autrichien Diagonale 2018.