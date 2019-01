© RTL Télé Lëtzebuerg

De Präis selwer gëtt en Donneschdeg den Owend zu Düsseldorf iwwerreecht a wäert vum ARD-Sender "One" vun 22.30 Auer un iwwerdroe ginn.





Den däitsche Fernsehpreis gëtt en Donneschdeg iwwerreecht (31.01.2019) D'Désirée Nosbusch an d'Vicky Krieps si fir déi beschten Actrice vum Joer nominéiert.

No de sëlleche Präisser déi Lëtzebuerger Schauspiller a Co-Produktiounen an de leschte Méint schonns gewonnen hunn, kéinten en Donneschdeg den Owend nach weider Auszeechnungen derbäi kommen. Da gëtt nämlech de renomméierten däitsche Fernsehpreis zu Düsseldorf verginn. An do ass Bad Banks och erëm an e sëlleche Kategorien nominéiert. D'Serie ass jo vun Iris Productions co-produzéiert ginn. Ënner anerem ass d'Desirée Nosbusch als bescht Actrice an hirer Roll bei Bad Banks an der Course.

D'Serie "Das Boot", déi op Sky leeft, ass ganzer 9 Mol nominéiert ginn, ënnert anerem och d'Vicky Krieps als beschte Schauspillerin.

Impressioune vum däitsche Fernsehpreis (31.01.2019) Onkommentéiert Biller.