Am Kader vun engem Pianosfestival am CAPE Ettelbréck gouf och eng sougenannte Masterclass organiséiert. Masterclass heescht virspillen, nolauschteren an dat Ganzt a kuerzer Zäit verënnerlechen.

Der Lilit Grigorian virzespillen, dat ass schonn e klengen Highlight am Liewe vun engem 14-järege Conservatoire-Schüler. Den Johan Perdigâo huet dat awer cool geholl. Eng hallef Stonn ass him duergaangen, fir nei Andréck ze sammelen.