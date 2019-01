D'Nuit des idées, déi schonn an 100 Stied weltwäit organiséiert gouf, ass elo fir déi 2. Kéier zu Lëtzebuerg am Mudam.

Thema Engagement: "Nuit des idées" am Mudam (31.01.2019)

Déi Initiativ, déi ewell an 100 Stied uechter d'Welt organiséiert gëtt, ass fir déi zweete Kéier am Mudam mat Konferenzen, Table-ronden an Éieregäscht - en Donneschdeg den Owend!Schlussriedner ass den Najem Wali, e präisgekréinte Schrëftsteller aus dem Irak.