De Patrick Greis huet um Samschdeg mam Luc Feit geschwat



Keng Première fir de Lëtzebuerger Acteur, deen 1998 schonn eng éischte Kéier an engem Tatort-Episod ze gesi war. Am "Tatort - Bildersturm" war de Luc Feit als arroganten Neo-Nazi nieft dem Dietmar Bär an dem Klaus J. Behrendt ze gesinn.Am Joer 2000 huet hien dann am "Tatort - Die Möwe" gespillt an 2005 nach emol am "Tatort - Am Abgrund"."Tatort: Das verschwundene Kind" ass den 1083. Episod aus der Serie a leeft also e Sonndeg den Owend um 20.15 op Das Erste.