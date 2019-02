Ufank Mäerz geet et vun der Uewerstad op de Kierchbierg an et soll esou mann Knascht a Stëbs wéi méiglech geplënnert ginn.

Nei Nationalbibliothéik: 40 km Dokumenter ze plënneren (05.02.2019)

Wéi gesäit esou eng Botzaktioun aus an op wat mussen d'Botzekippe besonnesch oppassen, wann Etagère fir Etagère a Buch fir Buch gebotzt an duerno erëm an d'Regal gestallt gëtt, well bis se dann am Mäerz verpaakt a geplënnert ginn, kann ee se nach ausléinen?Am neie Gebai da sinn déi 1,8 Millioune Bicher an Dokumenter op enger Plaz an net méi op 7 verschidde Sitte verdeelt.Fir dass esou eng grouss Plënneraktioun och ganz ouni Problemer verleeft, huet d'Nationalbibliothéik decidéiert, sech hëllefen ze loossen. Si huet dofir 5 Plënnerfirmaen engagéiert - zwou lëtzebuergescher an 3 däitscher.