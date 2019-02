En Donneschdeg den Owend feiert déi 69. Editioun vum Berliner Filmfestival Ouverture mam Film "The Kindness of Strangers" vun der dänescher Realisatrice Lone Scherfig. De Jury vu 6 Leit mat der Juliette Binoche als Presidentin huet dëst Joer just tëschent 17 Filmer a Competitioun ze entscheeden, wien de Gëllene Bier kritt. Ënnert deene 17 Filmer sinn der ëmmerhin 7 vu Frae realiséiert, wat ons d'Polemik vun de leschte Jore wuel erspueren dierft. Et sief bemierkt, dass Festivaller just e Spigelbild si vun enger Filmindustrie an där d'Frae säit jeehier ënnerrepresentéiert sinn, an dass dat Zäit brauch fir sech ze änneren, wann dann de Wëllen dofir do ass.







Mat "Vice", iwwert den Dick Cheney, deen ënnert dem George W. Bush amerikanesche Vizepresident war, ass just ee gréisseren US-Spillfilm an der Offizieller Selektioun. De Film, deen zwar 6 mol nominéiert war an ee Golden Globe fir de Christian Bale krut, leeft awer schonns a villen europäesche Länner am Kino. Et sinn och weider keng spektakulär Nimm an der Competitioun, allerdéngs si Realisateure wéi d'Fransousen André Téchiné, François Ozon, den Däitsche Fatih Akin, d'Polin Agnieska Holland oder de Chines Zhang Yimou zumindest fir Cinephiller fest Begrëffer. Mä bekannten Nimm soen um Enn näischt iwwer eng gutt Selektioun aus, a wann d'Filmer, a besonnesch déi däitsch, esou gutt sinn wéi d'lescht Joer ("3 Tage in Quiberon", "In den Gängen", "Transit"), da kënne mer zefridde sinn.

Aus Lëtzebuerger Siicht ginn 2 Koproduktiounen an der zweet-wichtegster Selektioun "Panorama" gewisen, an dat direkt déi éischt Deeg, esou dass mer Iech an onser nächster Interventioun méi iwwert déi wäerte soen.

Et ass dëst Joer och de leschte Festival ënner der Leedung vum Dieter Kosslick, deen zënter 2001 dem Festival säi Stempel opgedréckt huet. Berlin huet ëmmer e bëssen d'Tendenz gehat mat décken Zuelen ze protzen, wat eis d'Geleeënheet gëtt déi dräi grouss traditionell europäesch Festivallen Venedeg, Berlin a Cannes, ze vergläichen.







Berlin, mat senge 6 Milliounen Awunner, géint 260.000 fir Venedeg a knapp 80.000 fir Cannes (während dem Festival sinn et der ronn 200.000), kann natierlech mat spektakuläre Chiffren opwaarden, wéi 400.000 Zuschauer (dat Duebelt vu Cannes). Berlin weist bal zweemol esouvill Spillfilmer an de ville verschiddene Sektioune, wéi Cannes oder Venedeg, an ass domat och vill méi accessibel fir e breede Publikum an domat e méi populäre Festival. Allerdéngs ass Cannes awer nach ëmmer d’Nummer 1, wat Glanz a Glamour ugeet, a Venedeg huet sech no enger laangjäreger Kris erëm eropgeschafft, a profitéiert dervun, dass sech ab September vill Filmer fir d'Oscaren um Lido wëlle positionéieren.

Dëst seet allerdéngs näischt iwwert d'Qualitéit vun der Programmatioun vun dësen dräi Festival aus, déi jo och vu Joer zu Joer net konstant ass. Et kann een awer versichen e Vergläich ze zéien, wann een als Kritär fir d'Qualitéit an Attraktivitéit vun de Filmer hir kommerziell Sortien an de Kinoe consideréiert. Wa mer d' Zuel vun de Filmer 2016, 2017 an 2018 an der offizieller Selektioun (Competitioun an Hors-Competitioun) huelen, déi an deenen dräi Festivallen ongeféier déi nämmlecht ass, a kucke wéi vill der dovu bei ons am reguläre Kinosprogramm erauskomm sinn (déi allermeescht am Utopia), da läit Cannes och all Kéier knapps vir, entweder viru Berlin oder Venedeg (*)

(*) Bei dësen Zuele muss een eng Feelerquot vun 1 bis 2 Filmer mat arechnen.

Cannes Berlin Venedeg

2018 17 14 8



2017 19 13 16

2016 16 5 10

Wa mer elo di wichtegst Niewesektioune kucken, dann dréckt sech den allgemenge qualitative Virsprong vu Cannes nach méi krass aus.

Cannes weist knapp 50 Filmer an "Un Certain Regard", "La Quinzaine des Realisateurs" a "La Semaine de la Critique". Dovu sinn der an de Joren 2016, 2017 an 2018 am Ganzen 21 bei eis erauskomm.

Matt ronn 90 Filmer all Joer an de Sektioune "Panorama" a " Forum" sinn der vun der Berlinale an deenen dräi Joer just 4 zu Lëtzebuerg eraus komm, dorënner dem Laura Schroeder säi Film "Barrage".

Mat e puer manner Filmer, ronn 40 an de Sektiounen "Orrizonti" an "Venice Days", ass fir Venedeg d'Resultat gläich null.





Zum Schluss an als Erënnerung, d'Haaptpräisser aus de leschten dräi Joer:

Venedeg:

2016 : "La femme qui est partie" vum Lav Diaz (Philippinnen); 2017: "The Shape of Water" vum Guillermo del Toro (Mexiko); 2018: "Roma" vum Alfonso Cuaron (Mexiko, USA)

Cannes:

2016: "I, Daniel Blake" vum Ken Loach (Groussbritannien); 2017: "The Square" vum Ruben Östlund (Schweden); 2018: "Une affaire de famille/Shoplifters" vum Hirokazu Kore-Eda (Japan)

Berlin: