Enn November war wuel eng éischt Analys negativ ausgefall an et konnten deemools keng Bettwanzen (Punaises) nogewise ginn. D'Stad Lëtzebuerg wollt duerno awer op Nummer sécher goen an hat d'Cinémathèque vum 30. November u prophylaktesch zougemaach. Den 11. Februar geet d'Cinémathèque an der Stad elo nees op.Eréischt am Mäerz 2018 hat d'Cinémathèque wéinst Bettwanzen/Wandlais ee Mount laang mussen zoumaachen.