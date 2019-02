Gebuer gouf d'Schrëftstellerin den 22 September 1924 zu Leland, Cornwall. Tëscht 1949 an 2000 huet si verschidde Romaner geschriwwen, dat bis 1965 emol ënnert dem Pseudonym Jane Faser. Et vun hire bekanntste Bicher ass "The Shell Seekers", wou et e bësse gewise gouf, wéi d'Liewen am zweete Weltkrich fir déi Leit war, déi a Groussbritannien gelieft hunn. Dëst Buch gouf iwwer 5 Millioune Mol weltwäit verkaf.Hiert Buch "Coming Home", wat 1996 erauskomm, gouf mam Romantic Novel of the Year Award ausgezeechent. 2000 huet si sech offiziell aus dem Geschäft zeréckgezunn an 2002 gouf si mam OBE, Order of the British Empire, ausgezeechent, also vun der Kinnigin zum Ritter geschloen.Gestuerwen ass si de 7. Februar 2019.