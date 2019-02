Obwuel et zu Tréier ass, kenne vill Lëtzebuerger Museksfrënn d'Exhaus zu Tréier. Wéinst Baufällegkeet, mussen d'Dieren elo zou gemaach ginn...

Kultur: Am meeschte gelies

© Facebook Exhaus

D'Gebai an der Zurmaiener Straße zu Tréier muss fir eng länger Zäit seng Dieren zouloossen, dat wéinst der Baufällegkeet vum Exhaus (Exzellenzhaus).

Wéi et heescht, wär dëst opgefall, wéi d'Gebai aus Grënn vum Brandschutz hätt misse sanéiert ginn. Et géif een dann och net derlaanscht kommen, fir dat historescht Haus komplett nei a vu Grond op ze sanéieren. Wéi et op Facebook heescht, géif d'Ekipp vum Exhaus elo kucken, eng aner Plaz ze fannen, fir hire Programm kënne weiderzeféieren.





Verschidde Concerten an Events goufe schonn ofgesot. Wéi et op Facebook weider heescht, géif d'Exhaus ganz enk mat der Stad Tréier zesummeschaffen, fir eng adequate Léisung ze fannen. D'Betraffenheet bei de Leit ass grouss, dat erkennt ee schonn un de Kommentaren ënnert der Annonce vum Exhaus. Niewent enger Hellewull Optrëtter vun internationalen Acts hunn och bis haut vill Lëtzebuerger Artisten a Gruppen am Exhaus gespillt.

Pro Joer koumen tëscht 80.000 an 100.000 Visiteuren an d'Exhaus, dacks fir Concerten a Festivallen ze gesinn.