Wei geet et virun, mam alen Ariston zu Esch?



De Kino, deen 1962 seng Dieren eng éischte Kéier opgemaach huet, ass elo zanter 2016 zou. D’Gemeng wollt d’Gebailechkeete kafen, mécht dat elo awer net. Privat Investisseure sinn interesséiert an de Kulturministère préift, ob d’Gebai ënner Denkmalschutz gesat gëtt.



Wei geet et virun? Am Journal vun der Télé gëtt et den Owend Detailer.