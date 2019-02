Expo: Mansfeldschlass - Un Château disparu? (08.02.2019) D'Mansfeldschlass a Clausen war zu senger Zäit am 17. Joerhonnert eent vun de gréisste Renaissanceschlässer an Europa.

Dës bekannte Paarten a Clausen erënneren haut nach un d'Schlass „La Fontaine“, dat den deemolege Gouverneur vu Lëtzebuerg, de Pierre-Ernest de Mansfeld, sech tëschent 1563 an 1604 baue gelooss huet. Eng virtuell Rekonstitutioun léisst d'Mansfeldschlass elo nees ganz operstoen.Si ass Deel vun der Ausstellung am Nationalarchiv, déi mat der Hëllef vun den Amis du Château de Mansfeld realiséiert gouf. Erzielt gëtt hei, wat nom Doud vum Grof mam Schlass geschitt ass. Um Enn vu sengem Liewe war de Mansfeld héich verschëlt an hat all seng legitim Kanner iwwerlieft.D'Tableauen an déi antik Statuen aus dem Schlass goufe gréisstendeels op Madrid bruecht. D'Faksimileën vum spuenesche Kinnek senger Korrespondenz an der Ausstellung weisen, datt hien d'Gebai och a guddem Zoustand erhale wollt.Thematiséiert gëtt an der Expo och d'Valorisatioun vum Schlass. D'ACM stellt sech fir d'Zukunft e Site mat engem Parc, enger Zone archéologique an enger moderner Notzung vun der Bausubstanz vir. D'Ausstellung, déi nach bis den Abrëll dauert, an de virtuelle Modell maachen op alle Fall Loscht op méi.