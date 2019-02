© AFP

D'Grammy Awards gehéieren zu de wichtegste Musekspräisser op der Welt. An der Nuecht op e Méindeg gi se scho fir déi 61. Kéier am Staples Center zu Los Angeles vun der "National Academy of Recording Arts and Sciences" verdeelt.

D'Nominéierunge goufe schonn de 7. Dezember 2018 annoncéiert. No der Kritik un der Auswiel d'lescht Joer, gouf et fir 2019 e puer Changementer. Déi 13 Membere vun der "Recording Academy" hu sech an 48 Kategorien gëeenegt an do ginn et nawell e puer Iwwerraschungen. Zum Beispill gi fir eng éischte Kéier 8 Kënschtler, amplaz de bis ewell 5 an e wichtegste Kategorien nominéiert. Donieft sollen och weiblech Kënschtler a Rapper méi eng grouss Chance hunn, e Grammy ze kréien.



Gutt Chance hunn dëst Joer d'Museker Cardi B, Drake, Lady Gaga a Brandi Carlile. Un der Spëtzt an absolute Favorit ass awer de Rapper Kendrick Lamar, hien ass an 8 Kategorien nominéiert.



Beyoncé, Ariana Grande an Taylor Swift wäerten dëst Joer mat eidelen Hänn Heem goen.





Déi wichtegst Kategorien



• "All the Stars" von Kendrick Lamar & SZA

• "Boo’d Up" von Ella Mai

• "God’s Plan" von Drake

• "In My Blood" von Shawn Mendes

• "The Joke" von Brandi Carlile

• "The Middle" von Zedd, Maren Morris & Grey

• "Shallow" von Lady Gaga & Bradley Cooper

• "This Is America" von Childish Gambino

Single vum Joer



• "I Like It" von Cardi B, Bad Bunny & J. Balvin

• "The Joke" von Brandi Carlile

• "This Is America" von Childish Gambino

• "God’s Plan" von Drake

• "Shallow" von Lady Gaga & Bradley Cooper

• "All the Stars" von Kendrick Lamar & SZA

• "Rockstar" von Post Malone featuring 21 Savage

• "The Middle" von Zedd, Maren Morris & Grey

Album vum Joer



• "Invasion of Privacy" von Cardi B

• "By the Way, I Forgive You" von Brandi Carlile

• "Scorpion" von Drake

• "H.E.R." von H.E.R.

• "Beerbongs & Bentleys" von Post Malone

• "Dirty Computer" von Janelle Monáe

• "Golden Hour" von Kacey Musgraves

• "Black Panther: The Album" von verschiedenen Interpreten

Beschte neie Kënschtler



• Chloe x Halle

• Luke Combs

• Greta Van Fleet

• H.E.R.

• Dua Lipa

• Margo Price

• Bebe Rexha

• Jorja Smith



Déi komplett Lëscht mat all den Nominéierungen - HEI