© AFP

Ee vun de bekanntste Kënschtler vu senger Generatioun ass am Alter vu 87 Joer zu Cork an Irland verscheet.D'Kannerbicher "Les Trois Brigands" a "Jean de la Lune" gehéieren zu senge berühmtste Wierker. Zanter 1957 war hien awer virun allem duerch seng vill Wierker an der graphescher Konscht bekannt. Hien huet nieft der Jugendliteratur och satiresch an erotesch Biller, esou wéi Karikature produzéiert.Hien huet iwwer 140 Bicher publizéiert, déi a méi wéi 28 Sproochen iwwersat goufen a fir déi hien och divers Präisser krut.