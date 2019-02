Chinesescht Neit Joer: Kultur vu China méi no bréngen (09.02.2019) Virun allem konnten d'Leit am MNHA um Fëschmaart d'Expo "Déi archeologesch Schätz vun Henan" an déi traditionell chinesesch Musek entdecken.

Bei deene Workshoppe kruten d'Leit zum Beispill déi chinesesch Origami a Kalligraphie méi nobruecht. D'Kalligraphie steet an Zesummenhang mat der chinesescher Molerei. Virun allem e Pinsel a Pabeier ginn dofir benotzt. Bekannt gouf déi chinesesch Kalligraphie, well sech de chinesesche Keeser Song Huizong mat Hëllef vun där Molerei ausgezeechent huet.D'Leit konnten och iwwert Visite-Guidéeën eng 150 archeologesch Schätz aus der Provenz Henan, dat heescht méi iwwert d'Originne vun der chinesescher Zivilisatioun, entdecken. Ausgestallt si Masken, Bijouen, Skulpturen a Kleeder. Wärend den Originne vun der chinesescher Zivilisatioun ware besonnesch Gold, Sëlwer, Bronz a Parzeläin präsent.D'Visiteure gouf och méi iwwer déi chinesesch Musek gewuer - Musek, déi virun allem genotzt gëtt fir ze meditéieren ...Organiséiert gouf dat Ganzt zesumme mat der Association culturelle chinoise. Iwwer 1.000 Leit hu vum Dag vun den oppenen Diere profitéiert.

Iwwer d'Expo am MNHA

Cette exposition spectaculaire présente pour la première fois au Luxembourg et dans toute la Grande Région un aperçu sur 3000 ans d'histoire de la civilisation chinoise, des dynasties des Xia et Shang à celle des Song. Plus de 150 objets permettent de retracer l'émergence et le développement de sociétés strictement hiérarchisées et d'États centralisés dans les Plaines centrales de la Chine. Il s'agit sans conteste d'une des expositions archéologiques les plus importantes présentées jusqu'à présent au Luxembourg. Le projet est réalisé en en collaboration étroite avec le Henan Museum et les principaux musées de la province du Hénan.





