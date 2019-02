Och haut huet d'Fondatioun nach de But, eelere Leit, Mënsche mat Behënnerung, kranke Leit oder sozial benodeelegte Mënsche Konscht méi no ze bréngen.

10 Joer Fondatioun EME (09.02.2019)

Fir de ronne Gebuertsdag gouf e Samschdeg um "Family Day" an der Philharmonie kënschtleresch Diversitéit presentéiert. Vu Gesang- an Danzspektakelen ënner der Leedung vum Sylvia Camarda an David Galassi iwwer Museksateliere fir Kanner bis zu Concerten – d'Fondatioun EME huet de Motto "Freed schenken duerch Musek" praktesch ëmgesat.Grouss a Kleng konnten nokucken an d'Atmosphär genéissen oder selwer bei Museksateliere matmaachen. Ma d'Fondatioun plangt schonn déi nächst Evenementer a Projeten.Inklusioun duerch Konscht ass den Defi, deen d'EME och déi nächst 10 Joer wëll ugoen.