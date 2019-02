Den Ouverture-Film THE KINDNESS OF STRANGERS vun der dänescher Realisatrice Lone Scherfig (Italian for Beginners, An Education) ass e Film iwwer Solidaritéit an dréit sech ëm eng Rei Personnagen, déi all op hir Aart a Weis prekariséiert sinn, sech ronderëm e russesche Restaurant zu New York zesummefannen a sech géigesäiteg hëllefen erëm op d'Been ze kommen. Niewent engem aarbechtslose Jugendlechen, engem Ex-Prisonéier an enger devouéierter an iwwerfuerderter Infirmière, déi niewelaanscht eng Therapie leed, fir Leit zum Verzeien ze bréngen, ass eng jonk Mamm (en excellent Zoe Kazan), déi mat hiren zwee Bouwe virun engem gewalttätege Mann flücht an op der Strooss lant, den Dréi an Aangelpunkt vum Film. De Film weit eng Barmhäerzegkeet an Hëllefsbereetschaft, déi wäit vun der haarder sozialer Realitéit vun de Leit op der Strooss ewech ass. Niewent ze vill Coïncidence fält och d'Niewenhandlung ëm de gewalttätege Mann total aus der Roll. THE KINDNESS OF STRANGERS wäert spéider bei engem breede Publikum, dat am Kino léiwer iwwerflächlech Gefillsduselei sicht ewéi haart Realitéit, gutt ukommen, bei der internationaler Filmkritik ass de Film awer op wéineg Barmhäerzegkeet gestouss.





Als Ouverture vun der wichtegster Niewesektioun dem "Panorama" , ass a Weltpremière de südafrikanesche Film FLATLAND vum Jenna Bass gelaf, eng Lëtzebuerger Koproduktioun vum Alexandra Hoesdorff an Désirée Nosbusch hirer Firma "Deal Productions". Eng weider Lëtzebuerger Koproduktioun vun "Iris Productions", déi och am "Panorama" gewise gouf war TEMBLORES vum Jayro Bustamante (Ixcanul) aus dem Guatemala. Béid Filmer goufe vum Lëtzebuerger Filmfong mat finanzéiert, am Kader vum rezent agefouerten "Cineworld" Programm. Wann de Fong an d'Produzenten iwwert e Mangel u Suen haart gejéimert hunn, muss ee sech d'Fro stellen, ob esou zousätzlech Ënnerstëtzungsgelder, wéi déi fir de "Cineworld" oder och fir d'"Virtual Reality" Filmer sënnvoll sinn. Allerdéngs sti beim "Cineworld "Programm zumindest keng grouss Zommen um Spill an dës Ënnerstëtzung kann een och als eng Aart Entwécklungshëllef ugesinn, well se geet u Filmer aus Länner mat limitéierte Produktiounsmëttelen. D'Filmer sollen och Festival- tauglech sinn, an domat Lëtzebuerg eng international Visibilitéit verschafen, déi di heemesch Produktiounen nëmme seelen erreechen. Dëse But ass op alle Fall hei op der Berlinale voll erreecht mat béide Filmer, woubäi déi Lëtzebuerger Participatioun kloer siichtbar war.





FLATLAND ass wuel dee méi interessante Film vun deenen 2, och wann een all déi typesch Feeler vu engem éischte Film huet. De Film ass e vitaminnéierte Road-Movie, ronderëm eng schwaarz Polizistin, déi zwou ganz ënnerschiddlech Hallefschwëstere wéinst Mord verfollegt. Et ass awer zugläich och e Western, e 'Coming of age', a weibleche Emanzipatiounsfilm mat Referenzen op "Thelma and Louise". De Film ass ze vill iwwerlueden an e bësse chaotesch, zemol wou d'Realisatrice och nach zousätzlech eng staark Papp-Jong-Relatioun entwéckelt, dat alles an enger Südafrikanescher Gesellschaft, déi nach staark gepräägt ass vu Rassismus a Machismus. Kuerz gesot: lieweg, faarweg, awer däers Gudden e bëssen ze vill.





De Film TEMBLORES aus dem Guatemala ass do vill méi fokusséiert a stilistesch, och méi maitriséiert. Am Film geet et ëm d'Schicksal vun engem Homosexuellen aus enger besserer kathoulescher Famill, dee sech grad geout huet, a dee vun enger hysterescher evangelescher Communautéit forcéiert gëtt, sech enger "Entzéiungstherapie" ze ënnerwerfen. Wann dëst och e wichtege Film fir de Guatemala ass, fir op déi heemesch dramatesch Situatioun vun den Homosexuellen hinzeweisen, bitt en nëmmen e limitéierten Interêt fir e Publikum aus méi liberalen europäesche Länner. Gëft fir de Film, ass och dee komplett passiven a patheteschen Haaptpersonnage. A wann e Masseur am Film d'Situatioun vun den Homosexuellen am Guatemala mat där vu Lëtzebuerg vergläicht, wat munch Laacher am Sall ausgeléist huet, dann hëlt domat de Lëtzebuerger forcéierten 'Nation branding' wierklech grotesk Allüren un.







Berlinale 2019 - 1. Blog: Ouverture vun der 69. Berlinale!