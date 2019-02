© Alwin Poiana

Et handelt sech ëm e pluridisziplinaresche Projet, wou Kannerstëmmen an Danzbeweegunge matenee verschmëlzen a wou an dem Mahler seng "Kindertotenlieder" dem Michel Lentz säi "Feierwôn" erakomplimentéiert gëtt.



An "Apparition" sti 6 Dänzer, 14 jonk Sänger an e Pianist op der Bühn, fir eng Verklärung vun de 5 Kindertotenlieder, déi de Gustav Mahler tëschent 1901 an 1904 komponéiert huet. Säit net manner wéi 10 Joer dreemen de Choreograph Emio Greco an de Regisseur Pieter C. Scholten dovun, dem Mahler säi Lidderzyklus als Ballet opzeféieren. Als Kompliz fir hire Projet konnte si de Komponist a Pianist Franck Krawczyk gewannen, deen dem Gustav Mahler seng Vertounung vun de Rückert-Gedichter fir Kannerchouer ëmgeschriwwen huet. "Nous ne voulons pas transformer les chanteurs en danseurs, mais nous nous sommes posés la question: comment peut-on donner du corps à la voix, comment incorporer la voix dans la danse ?", soten den Emio Greco an de Pieter C. Scholten, déi eng ganz Woch am Kader vun enger Kënschtler-Residenz zu Lëtzebuerg sinn an déi mir wärend der Prouwephas am Groussen Theater getraff hunn.



Le monde des enfants disparaît dans le corps des danseurs



D’Form vun "Apparition" bezeechent de Choreograph als eng "Mise en place d’un concert où la danse participe". D’Kanner(stëmmen) stinn am Mëttelpunkt, d’Vox humana ass de Prologement vun de Beweegunge vun den Dänzer.

Well um Schluss vun "Apparition" d’Kanner souzesoen an dem Kierper vun den Dänzer verschwannen, war et de Protagoniste wichteg en zweeten Deel ze konzipéieren, wou d’Kanner just virtuell op der Bühn präsent sinn. "Le monde des enfants disparaît dans le corps des danseurs et réapparaissent dans ces corps". An dem zweeten Deel vun hirem Diptyque mam Titel "Disparition" hunn den Emio Greco an de Pieter C. Scholten sech mat der Fro auserneegesat, wat nom Dout vun de Kanner iwwreg bleift a wéi hire Geescht an hir Onschëllegkeet an de Kierper vun den Dänzer weiderliewe kann.



Michel Lentz vs. Gustav Mahler



Eng vun den Originalitéite vun der Produktioun ass, datt déi professionell Dänzer vum Ballet national de Marseille vu 14 jonke Sänger aus der Schola cantorum vum Stater Conservatoire begleet ginn. Duerch d’Abezéiung vun engem lokale Chouer a Lëtzebuerger Liddertexter entsteet net nëmmen eng interessant Komplicitéit tëschent Sänger an Dänzer, mä och mam Lëtzebuerger Patrimoine, sou de Pieter C. Scholten.

D’Dirigentin vun der Schola cantorum, Sylvie Serra-Jacobs verréit eis firwat Texter vum Nationaldichter Michel Lentz mat am Projet verschafft goufen. Mat dem "Feierwôn" soll d’Ouverture no baussen an d’Vilfalt vun den Nationalitéiten zu Lëtzebuerg illustréiert ginn – de Grupp vun de 14 Sänger besteet eleng aus 7 verschidden Nationalitéiten. D’Lidd "Heemwéi" - dem Michel Lentz seng Visioun vum "Home! Sweet home!", déi vu ville Lëtzebuerger Auswanderer gesonge gouf – erzielt vum Verlaangeren no deem, wat een net méi huet : e Stéck "Apparition/Disparition" à la luxembourgeoise! "Iwwer mir net e Stierchen" a "Rousenhand" verplanzen d’Thematik vum Ballet an déi deemoleg Rousefelder vum Lampertsbierg, wou net wäit ewech vum Groussen Theater den éischte Lëtzebuerger Exportartikel gebléit huet, mä säit laangem och verbléit ass.





A wa Lëtzebuerg virum 19. Joerhonnert oft als "Pays des loups" bezeechent gouf, da kritt esouguer de Wollef, deen d’Kanner an "Apparition" permanent begleeden, e lokalen Toun. De Wollef ass ëmmer ganz no bei de Mënschen. "C’est une nature qui à la fois nous échappe et nous fascine", seet den Emio Greco. De Wollef, als Hologramm, féiert si duerch d’Nuecht. Doduerch entsteet eng Proximitéit tëschent dem Déier an de Kanner. Fir de Choreograph ass d’Kand och e Stéck wäit Wollef.

D’Kanner hunn d’Laascht vum Stéck op hire Schëlleren ze droen

Als eng musikalesch Erausfuerderung bezeechent d’Dirigentin vun der Schola cantorum de Spektakel "Apparition". Déi Rückert-Texter, déi de Mahler fir eng Solo-Stëmm geschriwwen huet, dräistëmmeg opzeféieren, verlaange stëmmlech eng grouss Disziplin. Dobäi kënnt, datt déi 14 jonk Chouersänger stëmmlech gemëscht op der Bühn stinn a Verantwortung mussen iwwerhuelen. "D’Kanner hunn d’Laascht vum Stéck op hire Schëlleren ze droen. Si mussen eng grouss Flexibilitéit a Courage beweisen. Wann een dat do ka maachen, dann huet een eppes fir d’Liewen geléiert", seet d’Gesangspädagogin aus dem Stater Conservatoire. Wann den Alter an d’Zuel vun de Sänger vun der Produktioun virgi waren, sou koum och den Zäitfaktor derbäi. Säit Hierscht prouwen déi 14 Jongen a Meedercher un dem Mahler-Projet – an dat niewent hirem normale Programm an der Schoul an am Conservatoire, wou si an der Chouerschoul eng ganz konsequent Ausbildung kréien.

"Et ass eng Freed fir ze gesinn, wéi si sech op der Bühn trauen, aus sech erauszegoen an zesummen déi Dynamik vun de Kindertotenlieder unzestiwwelen", seet d’Sylvie Serra-Jacobs, déi dankbar ass, datt d'Direktere vum Groussen Theater a vum Stater Conservatoire esou Projeten erméiglechen.

Och fir d’Chouersänger ass et eng Freed, derbäi ze sinn. "Fir mat professionellen Dänzer kënnen zesummen op der Bühn ze stoen ass immens spannend", seet d’Rachel (14 Joer).

D’Resultat vun de Prouwe kann ee sech en Dënschdeg 12. a Mëttwoch 13. Februar um 20 Auer am Groussen Theater ukucken. E Mëttwoch steet no "Apparition" e Gespréich mat dem Emio Greco an Pieter C. Scholten um Programm. Freides 15. Februar gëtt den zweeten Deel vum Diptyque "Disparition" um 20 Auer opgefouert.