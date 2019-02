10 Filmer an der offizieller Kompetitioun, 12 Court-Métragen, 6 Documentairen, 10 Filmer „hors compétition“, 16 Filmer fir de jonke Public an natierlech och ganz vill Filmer „Made in or with Luxembourg“.



De Lëtzebuerger Filmfestival huet nämlech dëst Joer och immens vill Lëtzebuerger Produktiounen um Start. Eppes, woumat d'Organisateuren a virun allem de Selektiounscomité seng Problemer hat.



Den Alexis Juncosa Programm-Koordinateur vum LuxFilmFest:



"Le problème que nous a posé cette année le Luxembourg, c'est d'avoir trop de projets intéressants. Bien évidemment au niveau du Luxembourg, il y a le retour de Max Jacoby qui est extrêmement attendu. Il y a beaucoup de co-productions extrêmement intéressantes, comme par exemple „Flatland“ qui a fait l'ouverture du Panorama à Berlin il y a quelques jours, qui est un Western féministe absolument passionnant. Il y a du cinéma de l'intime, du cinéma sociale, il y a un spectre très large. Il y a „A-Bahn“ qui a fait un documentaire important sur les viols en période de guerre, qui a fait l'objet d'une rencontre avec Edwy Plenel et Mediapart et qui va être diffusé dans plusieurs pays. Donc le Luxembourg est à l'image de ce qui ce passe au niveau cinématographique très en phase avec son époque. On est absolument ravi de voir que leurs films tournent dans autant de festivals maintenant. Je crois ça peut être une grande fierté pour le pays."



(de g. à dr.) Guy Daleiden, directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ; Colette Flesch, présidente du Luxembourg City Film Festival ASBL ; Sam Tanson, ministre de la Culture ; Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg ; Christophe Eyssartier, national theater manager du Kinepolis © MCULT



2019 gëtt den Lëtzebuerger Filmfestival och däitlech méi humoristesch.



"Cela était une de nos intentions. On n'avait pas envie que les gens se nouent en souffrance. Les cinémas les plus forts sont malheureusement souvent les plus tristes. Et là on a eu la chance de mettre le doigt sur quelques films qui abordent des problématiques majeures, parfois difficiles, mais sous un angle assez joyeux. Donc c'est un entre-deux, c'est de la comédie dramatique."



Donieft sinn och d'Fraen op der 9. Editioun vum Lëtzebuerger Filmfestival besser vertruede wéi déi Jore virdrun.



"On est 2 ans après le début de metoo# et on voit que dans les thématiques, dans la part accordée aux sujets, à la condition féminine, ça bouge. Les lignes bougent un peu. Nous – honnêtement – depuis que le festival existe, ça a toujours été une problématique, on n'a pas attendu ça. Cela fait depuis 2011, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Simplement l'offre est peut-être plus importante. On se rend compte que Berlin avait je crois 40%, nous on a 50%. Et quand ce ne sont pas des films réalisés par des femmes, la femme à l'intérieur du film a un rôle majeur et fondateur. Donc on est ravi d'accompagner cette évolution de la société."



Zu de cinematographeschen Héichpunkte vum Festival gehéieren definitiv d'Komedie Gloria Bell vum Sebastián Lelio iwwer eng 50 Joer al Fra, déi gescheet ass an nees versicht, Léift ze fannen.







D'Päss ginn den 18. Februar verspillt.

