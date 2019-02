De Kulturministère ass am Gaang, sech anescht opzedeelen an aner Schwéierpunkten ze sëtzen, sou déi zoustänneg Ministesch en Donneschdeg de Moien.

© RTL-Archiv

An der Kulturkommissioun an der Chamber gouf en Donneschdeg de Kultur-Entwécklungsplang den Deputéierte presentéiert.



Zum Beispill géif e Poste geschafe ginn, fir sech ëm den Accès vu Kanner a Jugendlechen an den Kulturinstitutiounen ze këmmeren.



Donieft soll bannent dem Ministère och op d'Aarbecht vun de Gemenge gekuckt ginn, fir ze gesinn, wou een deenen hëllefe kann, wat hir Missiounen am Kulturberäich sinn an wéi ee se besser ënnerstëtze kann.



D'Sam Tanson huet betount, datt an Zukunft eng Partie Chantieren op d'Kulturpolitik duerkommen an huet de Projet vum Denkmalschutz genannt mat der Archeologie preventive an d'Protection du Patrimoine immateriel.

Extrait Sam Tanson



"Et ass e Meilesteen an der Kulturpolitik", dat sot den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum um Donneschdeg de Moien iwwert de Kulturentwécklungsplang, deen an der zoustänneger Chamberkommissioun presentéiert gouf. Ganz anescht gesäit dogéint den adr-Deputéierte Fernand Kartheiser de sougenannten KEP: "Mir wëllen der Kultur hir Fräiheet loossen, an net op dee Punkt goen, datt mer d'Kultur esou verplangen, wéi dat heiten elo ugeduecht ass."

Extrait Fernand Kartheiser



De Marc Baum vun déi Lénk wëll dat net esou stoe loossen: "Et gi just Schinne geluecht an opgewisen, wouhinner den Zuch soll fueren."

Extrait Marc Baum



E Beispill wier do de sougenannten Arts Council, huet de Marc Baum betount. Den 21. Mäerz wäert en Atelier mat all de Kulturschaffenden organiséiert ginn, fir iwwert d'Subsiden-Politik ze diskutéieren, en vue vum Arts Council - dat huet d'Kulturministesch Sam Tanson präziséiert.