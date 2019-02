Neie Museksfestival: Echterlive (15.02.2019) Mat engem neie Konzept an ënnert engem neien Numm soll den Iechternacher Festival nees zu engem Erfolleg ginn.

1975 war den Optakt vum Iechternacher Museksfestival. E Festival, dee sech dunn och an de Joren dono e Renommée an e Numm opbaue konnt. Grouss Nimm aus der Musekswelt sinn hei opgetrueden an hu Leit aus dem ganze Land op Iechternach bruecht. D’Zuele vun de Visiteuren an de Sponsore sinn dann an de leschte puer Joer ëmmer weider erofgaangen, wat och mat der grousser kultureller Offer, déi et hei zu Lëtzebuerg gëtt, zesummenhänkt.

En neit Konzept fir de Festival ass vum Lëtzebuerger Jazz-Museker Maxime Bender ausgeschafft ginn, deen och zu Iechternach zënter Joren an der Museksschoul schafft a vun dohier d'Regioun an och d'Abteistad gutt kennt. De Festival soll elo net méi wéi virdrun iwwer e puer Woche goen, mee en ass méi kompakt op 4 Deeg verdeelt ginn.

De Festival huet dann och en neie Numm kritt: Echterlive. An d’Iddi ass et schonn, datt den Event sech erëm etabléiere kann an och op laang Dauer fonctionnéiere soll.

Den Abteihaff wäert dann d'Kuliss bidde fir méi divers Museksgenren. Lëtzebuerger Musek, World Music, Jazz, Elektro Pop a Soul mam groussen Headliner Joss Stone um leschte Festivalsdag.

Mat dobäi ass dann och den Donny McCaslin, e Saxophonist aus dem David Bowie senger Band "Blackstars" an deen och mat der Musekslegend um leschten Album ze héiere war.

Op wat ganz vill Wäert geluecht gouf bei der Organisatioun dat ass, datt all déi lokal Acteuren eng Roll op dësem Festival spillen. D’Museksschoul, d'Lycéesschüler, d’Harmonie Municipale, de Chouer an den Trifolion sinn hei matagebonne ginn. Esou soll et e Festival vun der Regioun sinn, mat deem d’Leit sech identifizéiere kënnen a sech musikalesch verwinne loossen kënnen.

Den neie Festival ass vum 11. bis de 14. Juli an niewent de Concerte ginn et och nach eng rëtsch aner Aktivitéiten, Video-Projektiounen an e sougenannte Food an Art Village.

De ganze Line-up fënnt een um Site vum Festival.