D‘Lëtzebuerger Schauspillerin Sarah Grunert ass fest am Ensemble vum Schauspielhaus Frankfurt. Vum 22. bis den 25. spillt se am Cube an am TNL.

„Grounded“ heescht dat bekanntest Stéck vum amerikaneschen Auteur George Brant, dat sech mam Thema "digitale Krich" beschäftegt. Eng Fra steet eleng am Mëttelpunkt. Zu New York huet d‘Anne Hathaway dës Roll gespillt.



Et geet ëm eng jonk Kampfpilotin vun der US-Army, déi no engem Congé de maternité, zeréck op hir Schaff kënnt an elo net méi mat Fligeren duerch d‘Luucht flitt fir fir d’Fräiheet ze kämpfen an d'Mënschen ze schützen, mä Drohnen dohinner dirigéiert.







Déi jonk Fra fillt sech hin- an hiergerappt a fënnt keng Distanz méi zu deem, wat se mécht. Abstrakt Géigner ugräifen, egal wou op der Welt, an dono da Feierowend maachen an heemgoen. E wichtegt Stéck an der heiteger Zäit a keng einfach Thematik.



12/02/2019 Interview Sarah Grunert iwwer "Grounded"

