Ee vun de bedeitenden däitschsproochege Schauspiller ass dout. De Bruno Ganz ass an der Nuecht op e Samschdeg am Alter vu 77 Joer gestuerwen.De Schwäizer huet duerch seng Duerstellungen den zäitgenësseschen Theater gepräägt a war och duerch seng Filmrollen engem grousse Publikum bekannt.De Bruno Ganz huet ënnert anerem am Joer 2004 den Adolf Hitler am Film "Der Untergang" gespillt. Donieft huet hie mat Filmer wéi "Der amerikanische Freund", "Himmel über Berlin" a "Brot und Tulpen" grouss Erfolleger gefeiert.