Am Drama "Synonyme" geet et ëm e jonke Mann, dee probéiert zu Paräis seng israelesch Wuerzelen hannert sech ze loossen. "Dëse Präis bedeit mir ganz vill", sot de Realisateur Nadav Lapid, nodeems hien de Gëllene Léif vun der Presidentin vum Jury Juliette Binoche iwwerreecht kritt huet.



Domadder geet déi 69. Editioun vun der Berlinale op en Enn, déi lescht ënnert der Leedung vum Direkter Dieter Kosslick. 400 Filmer aus 74 Länner goufe gewisen, 16 Filmer waren an der offizieller Competitioun.



De Palmarès:



Gëllene Bier: "Synonyme" vum Nadiv Lapid (Israel)



Sëlwere Bier/Grousse Präis vum Jury: "Grace à Dieu" vum François Ozon (Frankräich)



Sëlwere Bier/Alfred-Bauer-Präis: "Systemsprenger" vum Nora Fingscheidt (Däitschland)



Sëlwere Bier/Bescht Regie: Angela Schanelec "Ich war zuhause, aber" (Däitschland)



Sëlwere Bier fir beschten Acteur/Actrice: Yong Mei a Wang Jingchun am Film "So long my son" ("Di jiu tian chang") (China)