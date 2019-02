Déi US-Amerikanesch Kënschtlerin ass fir den 20. Mäerz an der Rockhal geplangt an als "Support Act" huet si e Rapper aus Lëtzebuerg organiséiert.

Kultur: Am meeschte gelies

Am Mäerz 2018 hat den Hip Hop-Newcomer säin Debutalbum Immortalisation verëffentlecht an huet sech zanter hier esou lues en Numm an der Zeen zu Lëtzebuerg gemaach. Gesongen a gerappt gëtt beim jonk Kënschtler awer haaptsächlech op Englesch.

Dir wëllt méi iwwert de Maz wëssen? D'Kollege vun RTL Today haten de jonke Rapper am Interview.