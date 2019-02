© RTL-Archiv

Dobäi soll et ëm eng Kollektioun goen, déi am Keller vum nationale Geschicht- a Konschtmusée um Fëschmaart läit an déi enger Persoun gehéiert, déi an Ausernanersetzunge mat der Justiz verwéckelt ass.

De Parquet huet matgedeelt, dass déi belsch Justizautoritéiten am Musée waren an eng sougenannten „saisie par équivalent d'avoirs“ gemaach hunn. Dat heescht dass op d'mannst een Deel vun der Kollektioun net aus den Reserve vum Musée fortgeholl, mä souzesoen „immobiliséiert“ gouf. Dat heescht de Proprietäre ka se net zeréckkréien.

Enger Source vun der Woxx no wär dës Kollektioun an de Mëtt vun den 90er Joren am Musée tëschegelagert ginn. D'Zeitung huet nach versicht, op verschiddene Weeër un d'Aktivitéitsrapporte vum Musée ze kommen, wou normalerweis Kollektiounen an Donen dran opgelëscht ginn, ma et géif u Koherenz an den Dokumenter feelen, sou de Kulturministère.



A vill Säite vun den Rapporte sinn entweder inexistent oder carrement wäiss, sou schreift et d'Woxx.

D'Fro, déi sech stellt ass déi: firwat dierf eng Privatpersoun op Käschte vum Steierzueler seng Konschtwierker am Musée iwwer Joerzéngten lageren, ouni fir Assurancen oder fir den Depot ze bezuelen. Notamment och wann dës Persoun wuel eppes ze verstoppen hat.