De Longmetrage "Pachamama" ass an der Kategorie Animatiounsfilm nominéiert. De Film vum Juan Antin ass als Koproduktioun tëscht Frankräich, dem Kanada an der Lëtzebuerger Firma Doghouse Films entstanen.

Peru, zur Zäit vun den Inkaen an de Konquistadoren. An engem klengen Duerf vun den Ande wunnen den Tepulpäi an d’Naïra mat hiren Elteren. D’Indios si Baueren a liewe vun de Buedemschätz, déi “d’Pachamama” (Mother Earth) hinne gëtt. Fir datt hir Felder hinnen och weider Iesse liwweren, veréiere se eng gëlle Statue, déi hinnen awer vun enger Band Inkaen, déi reegelméisseg am Duerf iesse klauen, ofgeholl a verschleeft gëtt. Déi zwee Kanner maache sech doropshin op de Wee an d’Inka-Haaptstad Cuzco, fir d’Statue nees heemzebréngen. Just wéi se no enger laanger Rees zu Cuzco ukommen, gëtt d’Stad vun de spuenesche Konquistadoren ugegraff a belagert, wat d’Situatioun fir déi zwee kleng Abenteurer nach méi geféierlech mécht.





Déi 44. Zeremonie vun de César gëtt op Canal+ gewisen a gëtt presidéiert vum Kristin Scott Thomas. Den Humorist Kad Merad leet d'Soirée.

De Robert Redford gëtt mat engem César d'Honneur geéiert.



