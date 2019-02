Haaptnominatiounen am Iwwerbléck

"And the Oscar goes to ..." bei deem Saz hale se am Kodak Theater zu L.A. kuerz d'Loft un. Et ass dee wichtegste Präis an der Filmbranche.An de Reegele steet, dass de Film minimum 40 Minutte laang muss sinn an, dat ass ganz wichteg, op d'mannst eng Woch an engem Kino am Ëmkrees vu Los Angeles muss gelaf sinn. Dat gëllt och fir auslännesch Filmer. Ausserdeem dierf de Film net virdrun op der Tëlee gewise ginn oder als "Video on Demand" disponibel gewiescht sinn.Dat ass e Problem zum Beispill fir Netflix-Filmer. Ma Netflix weess sech unzepassen an huet hire Film Roma fir eng ganz kuerz Period a Kinoen bruet, éier se en op Netflix fräigeschalt hunn. Domadder konnt Roma mat an d'Renne goen an ass elo ee vun den Haaptfavoritte mat 10 Nominéierungen.All Member, deen an der Academy dran ass, huet seng Stëmm ze verginn. An dat sinn iwwer 9.000 Leit aus der Filmbranche - ob Regisseuren, Schauspiller oder Kameramänner. All Member dierf 5 Nominéierungen ofginn an dat awer just fir déi Kategorie, an där hien och selwer schafft. Zum Beispill kann e Schauspiller just fir en anere Schauspiller ofstëmmen.Déi wichtegst Kategorie sinn "Beschten Haaptduersteller", "Bescht Haaptduerstellerin" an "Beschte Film". D'Prognose sinn, dass et an der Kategorie vum "Beschte Film" e Kapp-u-Kapp-Rennen tëschent dem Film Roma a Bohemian Rapsody wäert ginn, deen d'Geschicht vun der Band Queen erzielt.Als beschten Haaptduersteller kéint et de Rami Malek ginn fir seng Roll als Freddie Mercury am Film Bohemian Rhapsody a bei de Frae kéint et sech tëschent dem Olivia Colman an dem Lady Gaga entscheeden.Roma an The Favourite hunn déi meescht Nominatiounen, all Kéiers 10, A Star Is Born a Vice hunn der jeeweils 8.Vill Duercherneen ass et am Virfeld ginn, wien d'Oscars soll moderéieren. Et gëtt dëst Joer fir d'éischt zënter 30 Joer kee festen Host. Mä et ass e Mix aus de Best-Of vun Hollywood-Gréissten. Wéi z.B. de Samuel L. Jackson, Charlize Theron an nach vill méi.Offiziell heescht d'Präisiwwerreechung net "Oscars", mä "Academy Award of Merit". Et gëtt gezielt, dass deemools d'Bibliothekärin vun der Academy soll gesot hunn, wéi si déi gëlle Statue gesinn huet, dass si géing fannen, dass Statue genee sou ausgesäit wéi hire Monni Oscar ... Op dat awer elo wouer ass, dat weess kee sou genee. Et kléngt op alle Fall besser wéi "Academy Award of Merit".

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"The Favourite"

"Green Book"

"Roma"

"A Star Is Born"

"Vice"





Best director

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Pawel Pawlikowski, "Cold War"

Yorgos Lanthimos, "The Favourite"

Alfonso Cuaron, "Roma"

Adam McKay, "Vice"





Best actor

Christian Bale, "Vice"

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Willem Dafoe, "At Eternity's Gate"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, "Green Book"





Best actress

Yalitza Aparicio, "Roma"

Glenn Close, "The Wife"

Olivia Colman, "The Favourite"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"





Best supporting actor

Mahershala Ali, "Green Book"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Sam Elliott, "A Star Is Born"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"





Best supporting actress

Amy Adams, "Vice"

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"





Best foreign language film

"Capernaum" (Lebanon)

"Cold War" (Poland)

"Never Look Away" (Germany)

"Roma" (Mexico)

"Shoplifters" (Japan)





Best animated feature

"Incredibles 2"

"Isle of Dogs"

"Mirai"

"Ralph Breaks the Internet"

"Spider-Man: Into the Spider-Verse"





Best documentary feature

"Free Solo"

"Hale County This Morning, This Evening"

"Minding the Gap"

"Of Fathers and Sons"

"RBG"





Best original screenplay

"The Favourite" - Deborah Davis and Tony McNamara

"First Reformed" - Paul Schrader

"Green Book" - Nick Vallelonga, Brian Currie and Peter Farrelly

"Roma" - Alfonso Cuaron

"Vice" - Adam McKay





Best adapted screenplay

"The Ballad of Buster Scruggs" - Joel and Ethan Coen

"BlacKkKlansman" - Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz and Kevin Willmott

"Can You Ever Forgive Me?" - Nicole Holofcener and Jeff Whitty

"If Beale Street Could Talk" - Barry Jenkins

"A Star Is Born" - Bradley Cooper, Eric Roth and Will Fetters





Best original score

"Black Panther" - Ludwig Goransson

"BlacKkKlansman" - Terence Blanchard

"If Beale Street Could Talk" - Nicholas Britell

"Isle of Dogs" - Alexandre Desplat

"Mary Poppins Returns" - Marc Shaiman





Best original song

"All The Stars" from "Black Panther"

"I'll Fight" from "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" from "Mary Poppins Returns"

"Shallow" from "A Star Is Born"

"When A Cowboy Trades His Spurs" from "The Ballad of Buster Scruggs"