© Laurent Philippe

Festival Multiplica an de Rotonden

De Weekend bitt e puer intressant Méiglechkeeten, fir e kulturellen Ament ze genéissen.Beim Multiplica Festival geet et drëm, d'Facettë vun der digitaler Konscht ze entdecken. Digital Konscht heescht an deem Fall alles, wat mat Technologie ze dinn huet. Dat kann a Form vu virtueller Realitéit sinn oder Luuchtespektakelen, Videomapping a villes méi. D'digital Konscht ass e grousse Begrëff, deen ee kann a verschidde Kategorien ënnerdeelen. De Coordinateur vu Multiplica, Yves Conrardy erkläert.

Den Yves Conrardy iwwer Multiplica







Multiplica Festival an de Rotonden (28.02.2019) De "Waterlight Graffiti" vum franséische Kënschtler Antonin Fourneau weist, wéi ee mat Waasser LED-Luuchten aktivéiere kann.



Concert Edsun am Brandbau zu Wolz

Iwwert de ganze Weekend kann een sech hei déi ganz Diversitéit vun der digitaler Konscht ukucke goen.



Den Edsun ass hei zu Lëtzebuerg zimlech eenzegaarteg a sengem Genre. De jonken R'n'b-Museker huet och eng immens Bühnepräsenz a bréngt niewent der Musek och Danz mat.



Am Dezember gouf hie mat zwee Music Awards ausgezeechent an ass an der Tëschenzäit ganz vill am Ausland fir Concerten.



E Samschdeg, den 2. Mäerz huet een eng vun de rare Méiglechkeeten, en emol nees eemol zu Lëtzebuerg ze gesinn, an zwar zu Wolz am Brandbau.



Edsun "Lisa"





Expo "Strawberry Daiquiri" Am CAW zu Walfer

D'Expo kléngt wéi e Cocktail a gemixt ginn hei d'Wierker vun zwee Lëtzebuerger Kënschtler: dem Dani Neumann an dem Franck Miltgen. D'Expo gouf vun engem drëtte jonke Kënschtler scenographéiert: dem Yann Annicchiarico.







D'Expo dauert bis den 31. Mäerz.



Expo Yann Annicchiarico bei Nosbaum Reding





Parallel kann ee sech awer och an der Galerie Nobaum-Reding d'Ausstellung "La moitée des yeux" vum Yann Annicchiarico ukucken. De jonken Artist probéiert, seng zeenesch Duerstellunge wéi Architektur ausgesinn ze loossen a gräift dobäi op verschidden Accessoiren zeréck.







Den Edsun ass hei zu Lëtzebuerg zimlech eenzegaarteg a sengem Genre. De jonken R'n'b-Museker huet och eng immens Bühnepräsenz a bréngt niewent der Musek och Danz mat.Am Dezember gouf hie mat zwee Music Awards ausgezeechent an ass an der Tëschenzäit ganz vill am Ausland fir Concerten.E Samschdeg, den 2. Mäerz huet een eng vun de rare Méiglechkeeten, en emol nees eemol zu Lëtzebuerg ze gesinn, an zwar zu Wolz am Brandbau.D'Expo kléngt wéi e Cocktail a gemixt ginn hei d'Wierker vun zwee Lëtzebuerger Kënschtler: dem Dani Neumann an dem Franck Miltgen. D'Expo gouf vun engem drëtte jonke Kënschtler scenographéiert: dem Yann Annicchiarico.D'Expo dauert bis den 31. Mäerz.Parallel kann ee sech awer och an der Galerie Nobaum-Reding d'Ausstellung "La moitée des yeux" vum Yann Annicchiarico ukucken. De jonken Artist probéiert, seng zeenesch Duerstellunge wéi Architektur ausgesinn ze loossen a gräift dobäi op verschidden Accessoiren zeréck.





© Yann Annicchiarico



"Swing Museum" am Escher Theater

E Mäerchen aus Danz, Poppespill an 3D-Video fir e jonke Publikum presentéiert den Escher Theater dëse Weekend. Et geet ëm e Gardien an engem Musée, deen entschléift an a sengem Dram op eemol mat véier Skulpturen danzt.



© Laurent Philippe



D'Produktioun aus Frankräich ass e Samschdeg, 2. Mäerz um 16 an e Sonndeg, 3. Mäerz um 11 Auer ze gesinn.



Live Cinema an der Philharmonie Dëst Wierk weist d'Galerie Nosbaum-Reding och op der Art Cologne vum 11. bis den 14. Abrëll.E Mäerchen aus Danz, Poppespill an 3D-Video fir e jonke Publikum presentéiert den Escher Theater dëse Weekend. Et geet ëm e Gardien an engem Musée, deen entschléift an a sengem Dram op eemol mat véier Skulpturen danzt.D'Produktioun aus Frankräich ass e Samschdeg, 2. Mäerz um 16 an e Sonndeg, 3. Mäerz um 11 Auer ze gesinn.